انجمن تاجران گجرات کا سیلاب متاثرین کی امداد کا لائحہ عمل طے
گجرات (نامہ نگار) مرکزی انجمن تاجران مسلم بازار گجرات کا اہم اجلاس مرکزی دفتر انجمن خواجگان روڈ پر منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت صدر ندیم اکرم بٹ نے کی جبکہ سرپرستی سرپرستِ اعلیٰ داؤد صادق بٹ نے کی۔۔۔
اجلاس کے میزبان نائب صدر سیٹھ وحید کرامت تھے ۔اجلاس میں سیلاب زدگان کی امداد اور راشن کی منصفانہ تقسیم کے لیے لائحہ عمل مرتب کیا گیا اور مختلف تجاویز کا تبادلہ ہوا۔ شرکاء نے فیصلہ کیا کہ متاثرہ مستحق خاندانوں تک معقول راشن پہنچایا جائے گا۔ اس موقع پر سیلاب میں جاں بحق ہونے والے سوشل ورکر ابراہیم کے خاندان سے ملاقات اور مالی امداد کے ساتھ ساتھ بچوں کی کفالت کا بھی اعلان کیا گیا۔سرپرست اعلیٰ داؤد صادق بٹ نے کہا کہ امدادی سرگرمیوں کا ایسا طریقہ کار اپنایا جائے گا جس سے مستحقین تک امداد پہنچے مگر کسی کی عزتِ نفس مجروح نہ ہو۔ صدر ندیم اکرم بٹ نے کہا کہ مرکزی انجمن تاجران مسلم بازار گجرات سیلاب متاثرین کے دکھ درد میں برابر کی شریک ہے اور ان کی بحالی کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ نجی سطح پر بھی اقدامات کر رہی ہے ۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ تاجروں اور کاروباری افراد کے نقصانات کے ازالے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔