صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انجمن تاجران گجرات کا سیلاب متاثرین کی امداد کا لائحہ عمل طے

  • گوجرانوالہ
انجمن تاجران گجرات کا سیلاب متاثرین کی امداد کا لائحہ عمل طے

گجرات (نامہ نگار) مرکزی انجمن تاجران مسلم بازار گجرات کا اہم اجلاس مرکزی دفتر انجمن خواجگان روڈ پر منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت صدر ندیم اکرم بٹ نے کی جبکہ سرپرستی سرپرستِ اعلیٰ داؤد صادق بٹ نے کی۔۔۔

 اجلاس کے میزبان نائب صدر سیٹھ وحید کرامت تھے ۔اجلاس میں سیلاب زدگان کی امداد اور راشن کی منصفانہ تقسیم کے لیے لائحہ عمل مرتب کیا گیا اور مختلف تجاویز کا تبادلہ ہوا۔ شرکاء نے فیصلہ کیا کہ متاثرہ مستحق خاندانوں تک معقول راشن پہنچایا جائے گا۔ اس موقع پر سیلاب میں جاں بحق ہونے والے سوشل ورکر ابراہیم کے خاندان سے ملاقات اور مالی امداد کے ساتھ ساتھ بچوں کی کفالت کا بھی اعلان کیا گیا۔سرپرست اعلیٰ داؤد صادق بٹ نے کہا کہ امدادی سرگرمیوں کا ایسا طریقہ کار اپنایا جائے گا جس سے مستحقین تک امداد پہنچے مگر کسی کی عزتِ نفس مجروح نہ ہو۔ صدر ندیم اکرم بٹ نے کہا کہ مرکزی انجمن تاجران مسلم بازار گجرات سیلاب متاثرین کے دکھ درد میں برابر کی شریک ہے اور ان کی بحالی کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ نجی سطح پر بھی اقدامات کر رہی ہے ۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ تاجروں اور کاروباری افراد کے نقصانات کے ازالے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شہر کے خطرناک عمارتوں والے سکولوں کا معائنہ شروع،ٹیمیں تشکیل

سیلابی نقصانات، زرعی معیشت بحالی کیلئے اقدامات کا فیصلہ

مظفرگڑھ ‘ دریائے چناب کی سطح کم، متاثرین کی بحالی کیلئے اقدامات

وہاڑی، ایچ پی وی ویکسین قومی مہم ،چار دن کاہدف مکمل

معذور افراد میں وہیل چیئرز، واکرز، چھڑیاں ،بیساکھیاں تقسیم

فرنیچر شاپ میں آتشزدگی لاکھوں کاسامان جل کر راکھ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن