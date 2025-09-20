صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :جعلی و کیمیکل ملا دودھ کی فروخت عروج پر ،بیماریاں عام

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ (نامہ نگار) ڈسکہ شہر اور گردونواح میں جعلی و کیمیکل ملا دودھ کی فروخت عروج پر پہنچ گئی، جس کے باعث بچے ، بوڑھے اور خواتین مختلف بیماریوں میں مبتلا ہورہے ہیں۔ دوسری جانب گوالوں نے دودھ اور دہی کی قیمتوں میں بھی من مانا اضافہ کردیا ہے۔۔۔

تفصیلات کے مطابق گوالوں نے دودھ اور دہی کی فی کلو قیمت میں 20 روپے اضافہ کرتے ہوئے دودھ 220 روپے فی لٹر اور دہی 240 روپے فی کلو فروخت کرنا شروع کردیا ہے ۔ حالانکہ ضلعی و تحصیل انتظامیہ کی جانب سے دودھ کا سرکاری ریٹ 170 روپے اور دہی 180 روپے فی کلو مقرر ہے ، مگر اس پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث شہری سرکاری نرخوں سے 50 سے 70 روپے زیادہ قیمت ادا کرنے پر مجبور ہیں۔علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ جعلی اور کیمیکل شدہ دودھ کے استعمال سے لوگ معدہ اور آنتوں کی بیماریوں میں مبتلا ہورہے ہیں۔ عوام نے اعلیٰ حکام اور محکمہ صحت سے مطالبہ کیا ہے کہ مضر صحت دودھ اور دہی فروخت کرنے والے گوالوں اور دکانداروں کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے ۔

 

