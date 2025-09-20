پاک سعودیہ معاہدہ سنگِ میل کی حیثیت رکھتا :حافظ محمد سلمان اعظم
ڈسکہ (نامہ نگار) صدر اہلحدیث یوتھ فورس پاکستان حافظ محمد سلمان اعظم نے کہا ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیرِ اعظم شہباز شریف کے درمیان مشترکہ دفاعی سٹریٹجک معاہدے پر دستخط ایک تاریخی اور دور رس نتائج کے حامل اقدام ہے۔۔۔
جامع مسجد احمد حسن اہلحدیث مدینہ ٹاؤن پسرور بائی پاس روڈ ڈسکہ میں جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ نہ صرف پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرتا ہے بلکہ خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے سنگِ میل کی حیثیت رکھتا ہے ۔ اس دفاعی معاہدے کی کامیابی میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بھی کلیدی کردار ہے ، جس پر انہیں خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں۔