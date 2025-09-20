صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک سعودیہ معاہدہ سنگِ میل کی حیثیت رکھتا :حافظ محمد سلمان اعظم

  • گوجرانوالہ
پاک سعودیہ معاہدہ سنگِ میل کی حیثیت رکھتا :حافظ محمد سلمان اعظم

ڈسکہ (نامہ نگار) صدر اہلحدیث یوتھ فورس پاکستان حافظ محمد سلمان اعظم نے کہا ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیرِ اعظم شہباز شریف کے درمیان مشترکہ دفاعی سٹریٹجک معاہدے پر دستخط ایک تاریخی اور دور رس نتائج کے حامل اقدام ہے۔۔۔

جامع مسجد احمد حسن اہلحدیث مدینہ ٹاؤن پسرور بائی پاس روڈ ڈسکہ میں جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ نہ صرف پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرتا ہے بلکہ خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے سنگِ میل کی حیثیت رکھتا ہے ۔ اس دفاعی معاہدے کی کامیابی میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بھی کلیدی کردار ہے ، جس پر انہیں خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی سکیموں کیلئے 3 ارب کے فنڈز منظور

ناقص غذائیں، عدالتوں میں 500کیسز التو ا کاشکار

پہلی واسا رسپانس فورس برائے انسداد اربن فلڈنگ قائم

پنجاب:تمام ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کی رینکنگ کا فیصلہ

نوجوانوں کو غیر قانونی ادویات آن لائن فروخت کرنے پرحکیم طلب

وزیر صحت منکی پاکس کی مناسب ایڈائزری جاری نہ کرنے پر برہم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن