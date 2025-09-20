صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کڈنی سنٹر گجرات کی انتظامی کمیٹی کا اجلاس، ملازمین کو انعامات اور سرٹیفکیٹس د یئے گئے

گجرات (سٹی رپورٹر) کڈنی سنٹر گجرات کی انتظامی کمیٹی کا اہم اجلاس گزشتہ روز کڈنی سنٹر کانفرنس روم میں منعقد ہوا جس کی صدارت سینئر نائب صدر چوہدری اظہر حسین نے کی۔۔۔

 اجلاس میں ممتاز بزنس مین و سابق ایم این اے چوہدری مبشرحسین، حاجی دلدار احمد چوہدری، صدر فرینڈز گروپ رضوان دلدار چوہدری اور جرمنی کے ممتاز بزنس مین چوہدری ناصر محمود نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔اجلاس میں کڈنی سنٹر کی کارکردگی رپورٹ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ چوہدری محمد اصغر نے مریضوں کو فراہم کی جانے والی علاج معالجہ کی سہولیات کے بارے میں بریفنگ دی۔ اس موقع پر دورانِ سیلاب بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کڈنی سنٹر کے ملازمین کو چوہدری ناصر محمود کی جانب سے کیش انعامات اور سرٹیفکیٹس دیے گئے ۔ اجلاس میں کڈنی سنٹر بورڈ ممبر حاجی محمد اشرف بھٹہ کے انتقال پر دعائے مغفرت اور فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ 

 

