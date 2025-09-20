صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہری تعاون کے بغیر صفائی کا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا:فرحان مجتبیٰ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) چیف ایگزیکٹو آفیسر گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فرحان مجتبیٰ کی ہدایت پر گوجرانوالہ سمیت چاروں اضلاع میں صفائی کا خصوصی آپریشن جاری ہے۔۔۔

 \"ستھرا پنجاب پروگرام\" کے تحت کمپنی کی ٹیمیں دن رات کام کر رہی ہیں تاکہ شہریوں کو صاف اور صحت مند ماحول فراہم کیا جا سکے ۔آپریشن کے دوران گلیوں، بازاروں اور اہم شاہراہوں سے کچرا اٹھانے ، دھلائی اور جراثیم کش اسپرے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی عوامی آگاہی مہمات کے ذریعے شہریوں کو ویسٹ ڈسپوزل کے درست طریقے اور صفائی کی اہمیت سے بھی آگاہ کیا جا رہا ہے ۔سی ای او فرحان مجتبیٰ نے کہا کہ شہری تعاون کے بغیر صفائی کا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمارا مقصد صرف کچرا اٹھانا نہیں بلکہ صفائی کے کلچر کو فروغ دینا ہے ۔

 

