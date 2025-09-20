ایچ پی وی ویکسینیشن ،محکمہ تعلیم وصحت کے اشتراک سے اجلاس
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر) ایچ پی وی ویکسینیشن مہم کے سلسلے میں محکمہ تعلیم اور محکمہ صحت کے باہمی اشتراک سے ایک اہم اجلاس ہوا جس کی صدارت چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی گوجرانوالہ ڈاکٹر عطیہ ارشد ملک اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی گوجرانوالہ ڈاکٹر ارشاد اللہ گورائیہ نے کی۔۔۔
اجلاس میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پبلک ہیلتھ سروسز ڈاکٹر عادل ایوب، ڈپٹی کوآرڈینیٹر آئی آر ایم این سی ایچ ڈاکٹر عمر منیر، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سٹی گوجرانوالہ اعجاز احمد گورائیہ، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری افضل محمود، ڈسٹرکٹ سپروائزر ویکسینیشن سجاد احمد، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر وومن ایلیمنٹری ایجوکیشن محترمہ آسیہ اکبر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل ڈی ای اے امداد اللہ کاہلوں سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ ایچ پی وی ویکسینیشن مہم کا بنیادی ہدف سکول جانے والی طالبات ہیں۔ اس دوران بعض سکولوں کی انتظامیہ کی جانب سے تعاون میں کمی کی نشاندہی بھی کی گئی۔ محکمہ صحت نے محکمہ تعلیم سے درخواست کی کہ تمام سکول سربراہ ویکسینیشن ٹیموں کے ساتھ مکمل تعاون کو یقینی بنائیں تاکہ مہم کامیابی سے ہمکنار ہو سکے ۔مزید یہ فیصلہ کیا گیا کہ کل سکولوں میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگز منعقد کی جائیں گی، جن میں والدین کے خدشات اور سوالات کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں ایچ پی وی ویکسینیشن کی اہمیت سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔اس موقع پر سی ای او ایجوکیشن گوجرانوالہ ڈاکٹر عطیہ ارشد ملک نے کہا کہ کہ سروائیکل کینسر سے بچاؤ کے لیے ایچ پی وی ویکسین نہایت مؤثر اور محفوظ ہے ۔ تمام سکولز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ محکمہ صحت کی ٹیموں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ ہم اپنی بچیوں کا محفوظ مستقبل یقینی بنا سکیں ۔