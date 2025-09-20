صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات میں سیوریج کامسئلہ جلدحل ہوگا: شیخ گلریز ،حاجی شفیق، اشفاق بشیر

  • گوجرانوالہ
گجرات میں سیوریج کامسئلہ جلدحل ہوگا: شیخ گلریز ،حاجی شفیق، اشفاق بشیر

گجرات(سٹی رپورٹر) بزنس مین،سماجی شخصیت الحاج شیخ گلریز نبی آف نبی بخش اینڈ سنز’حاجی محمد شفیق آف برائٹو فین اور مرزا اشفاق بشیر آف ڈیسنٹ فرنیچرز نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ۔۔۔

 صوبائی وزیرچودھری شافع حسین اوروفاقی وزیرچودھری ی سالک حسین کی کاوشوں کی بدولت گجرات میں جہاں مسائل کے حل کیلئے کام تیزی سے جاری ہے وہاں ڈویلپمنٹ کے حوالے سے بھی مثالی کام ہو رہے ہیں ، عرصہ تین سال سے گجرات شہرکے سیوریج نظام کے نئے سرے سے تعمیر کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور گجرات شہرمیں ورلڈ بینک ودیگر عالمی ادارو ں کے تعاون سے عالمی معیارکا سیوریج نظام بچھایاجارہا ہے جس سے سیوریج کامسئلہ حل ہوجائیگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی سکیموں کیلئے 3 ارب کے فنڈز منظور

ناقص غذائیں، عدالتوں میں 500کیسز التو ا کاشکار

پہلی واسا رسپانس فورس برائے انسداد اربن فلڈنگ قائم

پنجاب:تمام ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کی رینکنگ کا فیصلہ

نوجوانوں کو غیر قانونی ادویات آن لائن فروخت کرنے پرحکیم طلب

وزیر صحت منکی پاکس کی مناسب ایڈائزری جاری نہ کرنے پر برہم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن