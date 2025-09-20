گجرات میں سیوریج کامسئلہ جلدحل ہوگا: شیخ گلریز ،حاجی شفیق، اشفاق بشیر
گجرات(سٹی رپورٹر) بزنس مین،سماجی شخصیت الحاج شیخ گلریز نبی آف نبی بخش اینڈ سنز’حاجی محمد شفیق آف برائٹو فین اور مرزا اشفاق بشیر آف ڈیسنٹ فرنیچرز نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ۔۔۔
صوبائی وزیرچودھری شافع حسین اوروفاقی وزیرچودھری ی سالک حسین کی کاوشوں کی بدولت گجرات میں جہاں مسائل کے حل کیلئے کام تیزی سے جاری ہے وہاں ڈویلپمنٹ کے حوالے سے بھی مثالی کام ہو رہے ہیں ، عرصہ تین سال سے گجرات شہرکے سیوریج نظام کے نئے سرے سے تعمیر کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور گجرات شہرمیں ورلڈ بینک ودیگر عالمی ادارو ں کے تعاون سے عالمی معیارکا سیوریج نظام بچھایاجارہا ہے جس سے سیوریج کامسئلہ حل ہوجائیگا۔