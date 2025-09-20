آفات سے نمٹنے کی حکمت عملی، وزیرآباد میں فلڈ سروے پر اجلاس
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر) وزیرآباد میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نقصانات کے جائزے کے لیے جاری فلڈ ڈیمیج اسیسمنٹ سروے کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔۔۔
اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (ریونیو) گوجرانوالہ شبیر حسین بٹ کو تفصیلی بریفنگ دی گئی۔بریفنگ کے دوران کاشف ریاض (ڈویژنل منیجر، گوجرانوالہ)، اشفاق اسلم (ڈسٹرکٹ منیجر، وزیرآباد) اور بشیر باجوہ (تحصیل سپروائزر، وزیرآباد) نے اپنے اپنے دائرہ کار میں جاری سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ اجلاس میں سروے کی پیش رفت، فیلڈ آپریشنز اور آئندہ مراحل پر بھی روشنی ڈالی گئی۔شرکاء کو بتایا گیا کہ سروے کا بنیادی مقصد متاثرہ علاقوں میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا جامع تجزیہ کرنا اور مستقبل میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی مرتب کرنا ہے ۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (ریونیو) شبیر حسین بٹ نے بریفنگ کو سراہتے ہوئے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ان کا کہنا تھا کہ سروے کی شفاف اور بروقت تکمیل کے لیے فیلڈ ٹیموں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی جبکہ تمام دستیاب انتظامی وسائل بروئے کار لائے جائیں گے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلعی و تحصیل سطح پر اداروں کے درمیان قریبی رابطہ اور تعاون سروے کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔