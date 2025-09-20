صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:جماعت اسلامی اور کریانہ ایسوسی ایشن کی امداد تحصیلدار کے حوالے

  • گوجرانوالہ
گجرات:جماعت اسلامی اور کریانہ ایسوسی ایشن کی امداد تحصیلدار کے حوالے

گجرات (نامہ نگار) صوبائی امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم کی موجودگی میں ریٹائرڈ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر چوہدری محمد طفیل ضیاء اور اویس یونس، جنرل سیکرٹری کریانہ ایسوسی ایشن کوٹلہ۔۔۔

 نے سیلاب متاثرین کے لیے 50 خاندانوں میں تین لاکھ روپے سے زائد مالیت کے راشن بیگز اور آٹے کی تھیلیاں تحصیلدار عامر عدنان گوندل کے حوالے کیں۔اس موقع پر صوبائی امیر ڈاکٹر طارق سلیم نے تحصیلدار عامر عدنان گوندل کو الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے جاری امدادی سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی سکیموں کیلئے 3 ارب کے فنڈز منظور

ناقص غذائیں، عدالتوں میں 500کیسز التو ا کاشکار

پہلی واسا رسپانس فورس برائے انسداد اربن فلڈنگ قائم

پنجاب:تمام ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کی رینکنگ کا فیصلہ

نوجوانوں کو غیر قانونی ادویات آن لائن فروخت کرنے پرحکیم طلب

وزیر صحت منکی پاکس کی مناسب ایڈائزری جاری نہ کرنے پر برہم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن