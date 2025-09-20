گجرات:جماعت اسلامی اور کریانہ ایسوسی ایشن کی امداد تحصیلدار کے حوالے
گجرات (نامہ نگار) صوبائی امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم کی موجودگی میں ریٹائرڈ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر چوہدری محمد طفیل ضیاء اور اویس یونس، جنرل سیکرٹری کریانہ ایسوسی ایشن کوٹلہ۔۔۔
نے سیلاب متاثرین کے لیے 50 خاندانوں میں تین لاکھ روپے سے زائد مالیت کے راشن بیگز اور آٹے کی تھیلیاں تحصیلدار عامر عدنان گوندل کے حوالے کیں۔اس موقع پر صوبائی امیر ڈاکٹر طارق سلیم نے تحصیلدار عامر عدنان گوندل کو الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے جاری امدادی سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ کیا۔