ڈپٹی کمشنر کا علی الصبح شہر بھر کا دورہ، صفائی میں غفلت پر برہمی
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر) وزیراعلیٰ مریم نواز کے ویژن ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ و چیئرمین جی ڈبلیو ایم سی نوید احمد نے علی الصبح سیالکوٹ روڈ، سیالکوٹ بائی پاس اور ملحقہ آبادیوں کا دورہ کیا۔۔۔
اس موقع پر انہوں نے گلیوں اور بازاروں میں صفائی ستھرائی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے ڈسٹرکٹ باؤنڈری تک سڑک کے دونوں اطراف موجود نالوں کی صفائی، جھاڑیوں کے خاتمے اور ماحولیاتی تحفظ کے امور پر جی ڈبلیو ایم سی، واسا اور پی ایچ اے حکام کو واضح ہدایات جاری کیں۔ انہوں نے نشاندہی شدہ تمام مسائل کو فوری حل کرنے کا حکم دیا اور عملدرآمد کی تصویری رپورٹ طلب کی۔دورے کے دوران عثمان کالونی، انجم بازار سمیت مختلف علاقوں میں صفائی کی ناقص صورتحال اور کچرا کنٹینرز بروقت خالی نہ ہونے پر ڈپٹی کمشنر نے کنٹریکٹرز اور جی ڈبلیو ایم سی کے فیلڈ افسران پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام گلی محلوں کی صفائی فوری طور پر یقینی بنائی جائے اور کچرا دان روزانہ کی بنیاد پر خالی کیے جائیں۔مزید برآں، ڈپٹی کمشنر نے مختلف بازاروں میں قائم نان شاپس کا معائنہ کیا اور روٹی کے نرخ نامے چیک کیے ۔ تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے بھی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور متعلقہ افسران کو اقدامات تیز کرنے کی ہدایات دیں۔بعد ازاں، ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے جی ٹی روڈ پر مراد ہسپتال کے سامنے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے قائم کردہ ماڈل ریڑھی بازار کا دورہ کیا، جو شہریوں اور ریڑھی بانوں کے لیے ایک بڑی سہولت ثابت ہو رہا ہے ۔ ریڑھیاں مخصوص مقامات پر منتقل کیے جانے سے ٹریفک کی روانی میں بھی بہتری آئی ہے ۔انہوں نے دکانداروں کو پلاسٹک بیگز کے استعمال سے سختی سے منع کیا اور خبردار کیا کہ خلاف ورزی کی صورت میں سٹال منسوخ کر دیا جائے گا۔