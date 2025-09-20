صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا کامونکی دورہ، سیوریج و صحت سہولیات کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر کا کامونکی دورہ، سیوریج و صحت سہولیات کا جائزہ

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر) وزیر اعلیٰ پنجاب کے گڈ گورننس انیشیٹیوز کے تحت ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے تحصیل کامونکی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر زرغونہ خالد اور دیگر افسر بھی موجود تھے۔۔۔

 ڈپٹی کمشنر نے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال، چندا قلعہ تا سادھوکی سیوریج مسائل اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ جی ٹی روڈ سادھوکی پر سیوریج نظام کی بہتری کیلئے نیا منصوبہ منظور کر لیا گیا جس پر جلد کام شروع ہوگا۔ انہوں نے ایمن آباد، کامونکی اور سادھوکی میں صفائی و سیوریج کے مسائل فوری حل کرنے کی ہدایات دیں۔این ایچ اے کی جانب سے بنائے گئے یوٹرن سے حادثات اور شہریوں کے تحفظات پر بریفنگ دی گئی، جس پر ڈپٹی کمشنر نے معاملہ حکام سے اٹھانے اور انسانی جانوں کے تحفظ کے اقدامات کا اعلان کیا۔ انہوں نے انفراسٹرکچر ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت زیر تعمیر تحصیل آفس اور سپیشل ایجوکیشن سنٹر کا بھی معائنہ کیا اور عمارتوں کو جلد فعال کرنے کی ہدایت کی۔ڈپٹی کمشنر نے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کے اچانک دورے میں مریضوں و لواحقین سے ملاقات کی اور سہولیات، صفائی اور عملے کی حاضری کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں سیلاب متاثرہ علاقوں پر اجلاس میں بتایا گیا کہ نالہ ڈیک سمیت دیگر ریلوں سے 8 موضعات متاثر، 885 ایکڑ اراضی تباہ اور 15 افراد ریسکیو ہوئے ۔ متاثرہ علاقوں میں 5 ریلیف و 5 ہیلتھ کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

میئر نے ریڈ لائن منصوبہ 2035 تک مکمل نہ ہونیکا خدشہ ظاہر کردیا

تجاوزات کے خلاف مہم تیز، ڈپٹی کمشنرز کو سخت ہدایات

جعلی تصاویر سے بلیک میلنگ، ملزم کو 6 سال قید اور 90 ہزار جرمانہ

سندھ میں آوارہ کتوں کی بہتات، 4بچوں کو بھنبھوڑ ڈالا

ایسی حکومت جو تحفظ نہ دے سکے ،اقتدار چھوڑ دے ، غفور حیدری

تھانہ بن قاسم کی حدود میں لڑکی اغوا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن