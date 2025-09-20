ڈپٹی کمشنر کا کامونکی دورہ، سیوریج و صحت سہولیات کا جائزہ
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر) وزیر اعلیٰ پنجاب کے گڈ گورننس انیشیٹیوز کے تحت ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے تحصیل کامونکی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر زرغونہ خالد اور دیگر افسر بھی موجود تھے۔۔۔
ڈپٹی کمشنر نے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال، چندا قلعہ تا سادھوکی سیوریج مسائل اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ جی ٹی روڈ سادھوکی پر سیوریج نظام کی بہتری کیلئے نیا منصوبہ منظور کر لیا گیا جس پر جلد کام شروع ہوگا۔ انہوں نے ایمن آباد، کامونکی اور سادھوکی میں صفائی و سیوریج کے مسائل فوری حل کرنے کی ہدایات دیں۔این ایچ اے کی جانب سے بنائے گئے یوٹرن سے حادثات اور شہریوں کے تحفظات پر بریفنگ دی گئی، جس پر ڈپٹی کمشنر نے معاملہ حکام سے اٹھانے اور انسانی جانوں کے تحفظ کے اقدامات کا اعلان کیا۔ انہوں نے انفراسٹرکچر ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت زیر تعمیر تحصیل آفس اور سپیشل ایجوکیشن سنٹر کا بھی معائنہ کیا اور عمارتوں کو جلد فعال کرنے کی ہدایت کی۔ڈپٹی کمشنر نے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کے اچانک دورے میں مریضوں و لواحقین سے ملاقات کی اور سہولیات، صفائی اور عملے کی حاضری کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں سیلاب متاثرہ علاقوں پر اجلاس میں بتایا گیا کہ نالہ ڈیک سمیت دیگر ریلوں سے 8 موضعات متاثر، 885 ایکڑ اراضی تباہ اور 15 افراد ریسکیو ہوئے ۔ متاثرہ علاقوں میں 5 ریلیف و 5 ہیلتھ کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔