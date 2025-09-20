صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:میٹرک امتحانی سٹاف کا معاوضہ نہ ملنے پر احتجاج

حافظ آباد (نمائندہ دُنیا) بورڈ آف انٹر میڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن گوجرانوالہ کے زیر اہتمام مارچ 2025 کے میٹرک امتحانات میں ڈیوٹی دینے اور پرچہ جات مارک کرنے والے اساتذہ کو چھ ماہ گزرنے کے باوجود معاوضہ نہیں دیا گیا۔۔۔

اس معاملے پر مقامی اساتذہ تنظیموں کے رہنما سراپا احتجاج بن گئے ۔ اساتذہ رہنماؤں نصیر احمد بٹ، علامہ ممتاز قریشی، ابوبکر علوی، منور حسین بھٹی، حسنین نعیم اور نصیر الدین نے شدید ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میٹرک کے نتائج آنے کو دو ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے ، لیکن بورڈ کی جانب سے امتحانی سٹاف کو ان کا حق ادا نہیں کیا گیا، جس سے اساتذہ میں شدید اضطراب پایا جا رہا ہے ۔انہوں نے چیئرمین بورڈ، سیکریٹری اور کنٹرولر امتحانات سے مطالبہ کیا کہ میٹرک کے امتحانی سٹاف اور مارکنگ کرنے والے اساتذہ کو فوری طور پر ان کے واجبات ادا کیے جائیں، وگرنہ وہ بورڈ کے سامنے احتجاجی دھرنا دینے پر مجبور ہوں گے ۔

 

