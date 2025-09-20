صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رواں سال ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 36ہزارسے زائدافرادکیخلاف کارروائی

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر) سٹی ٹریفک پولیس گوجرانوالہ نے بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھتے ہوئے رواں سال یکم جنوری 2025 سے اب تک 36 ہزار 168 افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے وائلیشن ٹکٹ جاری کیے ہیں۔۔۔

سی ٹی او گوجرانوالہ عائشہ بٹ نے بتایا کہ ٹریفک ایجوکیشن ونگ شہریوں میں آگاہی مہم جاری رکھے ہوئے ہے جس کا مقصد عوام کو یہ باور کرانا ہے کہ سڑک حادثات میں سر کی چوٹ جان لیوا ثابت ہوسکتی ہے ، جبکہ ہیلمٹ ایسی صورتحال میں قیمتی جانوں کو بچاتا ہے ۔

 

