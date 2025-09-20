صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:سیلاب متاثرہ علاقوں میں جانوروں کی ویکسی نیشن اور امدادی کارروائیاں جاری

حافظ آباد (نمائندہ دُنیا) ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے کہا ہے کہ ضلعی انتظامیہ اور محکمہ لائیو سٹاک کی ٹیمیں سیلابی علاقوں میں جانوروں کا علاج اور ویکسی نیشن کر رہی ہیں۔ اب تک 54 ہزار سے زائد جانوروں کو ٹریٹمنٹ اور ویکسین دی جا چکی ہے۔۔۔

 جانوروں کے لیے 16 ہزار سے زائد بیگ خوراک تقسیم کیے جا چکے ہیں اور اس عمل کو جاری رکھا گیا ہے ۔ ہیں۔ مزید برآں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا سروے جاری ہے اور حکومت پنجاب کے احکامات کے مطابق متاثرین کو مالی امداد فراہم کی جائے گی۔

 

