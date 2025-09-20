سیالکوٹ:علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال میں سہولیات کی کمی
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) گورنمنٹ علامہ اقبال میموریل ٹیچنگ ہسپتال سیالکوٹ میں صحت کی سہولیات شدید زبوں حالی کا شکار ہیں۔ مریضوں اور تیمارداروں کا کہنا ہے کہ سینئر ڈاکٹرز سرکاری ڈیوٹی کے بجائے اپنے پرائیویٹ ہسپتالوں اور کلینکس کو ترجیح دیتے ہیں۔۔۔
جس کے باعث او پی ڈی اور وارڈز میں مریض گھنٹوں انتظار پر مجبور ہیں۔ادویات کی فراہمی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ۔ پنجاب حکومت کے دعوؤں کے برعکس اکثر مریضوں کو مہنگی ادویات باہر سے خریدنا پڑتی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال غریب عوام کے ساتھ سراسر زیادتی اور سرکاری ہسپتال کے وقار کو نقصان پہنچا رہی ہے ۔اس حوالے سے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر سہیل انجم بٹ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹروں کی ڈیوٹی شیڈول کے مطابق لی جاتی ہے جبکہ ادویات کی فراہمی بہتر بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ دوسری جانب مریضوں نے حکومت کے دعوؤں کو محض ‘‘میڈیا پالیسی’’ قرار دیتے ہوئے وزیراعلیٰ پنجاب اور وزیر صحت سے فوری اصلاحات کا مطالبہ کیا ہے ۔