تتلے عالی : 2منشیات فروش گرفتار
تتلے عالی(نامہ نگار)پولیس نے دومنشیات فروش گرفتارکرلئے ۔پولس نے دوران گشت تتلے عالی چوک کے قریب پلاسٹک کین لے کر جانے والے ریاض مسیح سکنہ قلعہ مصطفی آباد سے 15لیٹر شراب جبکہ مرالی والہ سے سعد سکنہ تتلے عالی سے 560گرام چرس برآمدکرکے مقدمات درج کرلئے ہیں۔
