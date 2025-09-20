گجرات:آر پی او کی کھلی کچہری، انصاف فراہمی کا عزم
گجرات (سٹی رپورٹر) آر پی او گوجرانوالہ طیب حفیظ چیمہ نے انمول میرج ہال، تھانہ لاری اڈا اور ڈی پی او کمپلیکس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر ڈی پی او گجرات رانا عمر فاروق، ایس پی انویسٹی گیشن مہر محمد ریاض، تمام ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز بھی موجود تھے۔۔۔
کچہری میں ضلع کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے شہریوں نے اپنے مسائل پیش کیے ، جنہیں آر پی او نے فرداً فرداً سنا اور فوری حل کے لیے متعلقہ افسران کو خصوصی احکامات جاری کیے ۔ آر پی او نے یقین دلایا کہ تمام مسائل کو میرٹ پر حل کیا جائے گا اور شہریوں کو ان کی دہلیز پر بروقت انصاف فراہم کرنا ہمارا مشن ہے ۔اسی موقع پر ٹریفک آگاہی کیمپ بھی منعقد کیا گیا، جس میں شہریوں کو ٹریفک قوانین اور حفاظتی تدابیر کے بارے میں معلومات فراہم کی گئیں۔بعد ازاں آر پی او گوجرانوالہ نے تھانہ لاری اڈہ، تھانہ اے ڈویژن، تھانہ شاہین چوک، تھانہ سول لائن، پولیس لائنز گجرات اور ڈی پی او کمپلیکس کا دورہ کیا اور انتظامی امور، افسران و اہلکاروں کی کارکردگی اور عوامی سہولیات کا جائزہ لیا۔انہوں نے شہداء پولیس کے اہل خانہ سے ملاقات کی، تحائف دیے اور مسیحی برادری کے نمائندہ وفد سے بھی ملاقات کر کے ان کے مسائل سنے ، جبکہ اقلیتی برادری کے حقوق کے تحفظ کی یقین دہانی بھی کروائی۔آخر میں آر پی او نے سیلاب کے دوران بہترین خدمات انجام دینے والے افسران و جوانوں کو شاباش اور نقد انعام سے نوازا۔