صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد علی پور روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، شہری سراپا احتجاج

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد علی پور روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، شہری سراپا احتجاج

حافظ آباد (نمائندہ دنیا) علی پور روڈ کی نئی تعمیر شدہ سڑک، جو چند ماہ قبل 54 کروڑ روپے کی لاگت سے کوٹ پناہ تک بنائی گئی، دو ماہ کے اندر ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔۔۔۔

ناقص میٹریل کے استعمال اور مبینہ کرپشن کے باعث سڑک کے معیار پر سوالات اٹھ گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق 30 برس سے خراب رہنے والی علی پور چٹھہ روڈ کی تعمیر کے دوران ٹھیکیدار نے ناقص میٹریل استعمال کیا اور سڑک کی معیار کی تمام ریکارڈ توڑ دیے ۔ نہ تو تارکول مناسب طریقے سے لگایا گیا، نہ کوالٹی کا پتھر ڈالا گیا، اور نہ ہی سڑک کی تعمیر درست طریقے سے کی گئی۔مقامی شہری اور دیہاتی، جو 50 سے زائد دیہات اور 3 لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہیں، نے ضلعی انتظامیہ، محکمہ ہائی وے اور مقامی سیاستدانوں سے کارروائی کا مطالبہ کیا۔ عوام چاہتے ہیں کہ اس کرپشن اور بدعنوانی میں ملوث افراد کے خلاف واضح کارروائی کی جائے اور ذمہ داران کو بے نقاب کیا جائے ۔شہری اور مسافر حکومتی کارکردگی پر شدید تنقید کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ سڑک کی ناقص تعمیر میں ملوث تمام افراد کے خلاف کارروائی کی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شہر کے خطرناک عمارتوں والے سکولوں کا معائنہ شروع،ٹیمیں تشکیل

سیلابی نقصانات، زرعی معیشت بحالی کیلئے اقدامات کا فیصلہ

مظفرگڑھ ‘ دریائے چناب کی سطح کم، متاثرین کی بحالی کیلئے اقدامات

وہاڑی، ایچ پی وی ویکسین قومی مہم ،چار دن کاہدف مکمل

معذور افراد میں وہیل چیئرز، واکرز، چھڑیاں ،بیساکھیاں تقسیم

فرنیچر شاپ میں آتشزدگی لاکھوں کاسامان جل کر راکھ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن