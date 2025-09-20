حافظ آباد علی پور روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، شہری سراپا احتجاج
حافظ آباد (نمائندہ دنیا) علی پور روڈ کی نئی تعمیر شدہ سڑک، جو چند ماہ قبل 54 کروڑ روپے کی لاگت سے کوٹ پناہ تک بنائی گئی، دو ماہ کے اندر ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔۔۔۔
ناقص میٹریل کے استعمال اور مبینہ کرپشن کے باعث سڑک کے معیار پر سوالات اٹھ گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق 30 برس سے خراب رہنے والی علی پور چٹھہ روڈ کی تعمیر کے دوران ٹھیکیدار نے ناقص میٹریل استعمال کیا اور سڑک کی معیار کی تمام ریکارڈ توڑ دیے ۔ نہ تو تارکول مناسب طریقے سے لگایا گیا، نہ کوالٹی کا پتھر ڈالا گیا، اور نہ ہی سڑک کی تعمیر درست طریقے سے کی گئی۔مقامی شہری اور دیہاتی، جو 50 سے زائد دیہات اور 3 لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہیں، نے ضلعی انتظامیہ، محکمہ ہائی وے اور مقامی سیاستدانوں سے کارروائی کا مطالبہ کیا۔ عوام چاہتے ہیں کہ اس کرپشن اور بدعنوانی میں ملوث افراد کے خلاف واضح کارروائی کی جائے اور ذمہ داران کو بے نقاب کیا جائے ۔شہری اور مسافر حکومتی کارکردگی پر شدید تنقید کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ سڑک کی ناقص تعمیر میں ملوث تمام افراد کے خلاف کارروائی کی جائے ۔