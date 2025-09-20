صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

احمد نگر چٹھہ:ایس ایچ او معطل 2انسپکٹرزفارغ

  • گوجرانوالہ
احمد نگر چٹھہ (نمائندہ دنیا) سی پی او گوجرانوالہ نے تھانہ احمد نگر کے ایس ایچ او بلال بٹ کو مختلف وجوہات کی بناء پر معطل کر کے لائن حاضر کر دیا۔۔۔

 اسی دوران تھانے میں تعینات دو سب انسپکٹرز، افضل چیمہ اور صفدر دوچھہ کو فرائض میں غفلت اور ناقص کارکردگی پر فارغ کر دیا گیا۔ذرائع کے مطابق ابھی تک ایس ایچ او کی جگہ کسی افسر کی تعیناتی نہیں ہو سکی۔ تھانہ احمد نگر چٹھہ 64 دیہات پر مشتمل ہے اور پہلے بھی یہاں نفری کی شدید کمی کی شکایات سامنے آ چکی ہیں، جس سے مقامی امن و امان کی صورتحال متاثر ہونے کا خدشہ ہے ۔

 

