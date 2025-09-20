صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ: چیمبر آف کامرس کی ریسکیو 1122 کے اعزاز میں تقریب

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) ریسکیو 1122 کے اعزاز میں چیمبر آف کامرس سیالکوٹ کی جانب سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صدر چیمبر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریسکیو 1122 ایک مثالی ادارہ ہے۔۔۔

جو ہر ایمرجنسی میں بلا تفریق عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے سرگرم رہتا ہے ۔ حالیہ سیلاب میں ریسکیورز نے 2000 سے زائد متاثرین کے ساتھ قیمتی املاک اور جانوروں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا اور ریلیف سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جو لائق تحسین ہے ۔ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال نے تقریب میں بتایا کہ ریسکیو 1122 بانی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رضوان نصیر کے وژن کے تحت اور ریجنل ایمرجنسی آفیسر سید کمال عابد کی نگرانی میں معاشرے کو محفوظ بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کررہا ہے ۔ تقریب کے آخر میں ریسکیو آفیسرز کو اعزازی شیلڈز دی گئیں جبکہ نمایاں کارکردگی دکھانے والے ریسکیورز اور ریسکیو اسکاوٹس کو کیش انعامات اور سرٹیفکیٹس بھی دیے گئے ۔

 

