5بجلی چوروں کیخلاف مقدمات درج
تتلے عالی(نامہ نگار)5بجلی چوروں کیخلاف مقدمات درج کرلئے گئے ۔گیپکوٹیم نے واپڈا کی مین تاروں سے ڈائریکٹ بجلی چوری کرنے پراکرم سکنہ ہردواودھے ،منور ڈوگر سکنہ جوگی والہ، اعظم سکنہ قلعہ مصطفی آباد،ریاست سکنہ مدرسہ کھوہ،منور سکنہ تتلے حکیم حیدرکیخلاف مقدمات درج کروا دیئے ہیں۔
