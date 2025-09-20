صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

5بجلی چوروں کیخلاف مقدمات درج

  • گوجرانوالہ
5بجلی چوروں کیخلاف مقدمات درج

تتلے عالی(نامہ نگار)5بجلی چوروں کیخلاف مقدمات درج کرلئے گئے ۔گیپکوٹیم نے واپڈا کی مین تاروں سے ڈائریکٹ بجلی چوری کرنے پراکرم سکنہ ہردواودھے ،منور ڈوگر سکنہ جوگی والہ، اعظم سکنہ قلعہ مصطفی آباد،ریاست سکنہ مدرسہ کھوہ،منور سکنہ تتلے حکیم حیدرکیخلاف مقدمات درج کروا دیئے ہیں۔

بجلی چوروں کیخلاف مقدمات درج کرلئے گئے ۔گیپکوٹیم نے واپڈا کی مین تاروں سے ڈائریکٹ بجلی چوری کرنے پراکرم سکنہ ہردواودھے ،منور ڈوگر سکنہ جوگی والہ، اعظم سکنہ قلعہ مصطفی آباد،ریاست سکنہ مدرسہ کھوہ،منور سکنہ تتلے حکیم حیدرکیخلاف مقدمات درج کروا دیئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

میئر نے ریڈ لائن منصوبہ 2035 تک مکمل نہ ہونیکا خدشہ ظاہر کردیا

تجاوزات کے خلاف مہم تیز، ڈپٹی کمشنرز کو سخت ہدایات

جعلی تصاویر سے بلیک میلنگ، ملزم کو 6 سال قید اور 90 ہزار جرمانہ

سندھ میں آوارہ کتوں کی بہتات، 4بچوں کو بھنبھوڑ ڈالا

ایسی حکومت جو تحفظ نہ دے سکے ،اقتدار چھوڑ دے ، غفور حیدری

تھانہ بن قاسم کی حدود میں لڑکی اغوا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن