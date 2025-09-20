صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیوی پر تشدد اور بچے چھین کر گھر سے نکالنے پر شوہر سمیت 5افراد کیخلاف مقدمہ

  • گوجرانوالہ
بیوی پر تشدد اور بچے چھین کر گھر سے نکالنے پر شوہر سمیت 5افراد کیخلاف مقدمہ

راہوالی (نامہ نگار) موضع بلے والا میں والدہ، ہمشیرہ، بھائی اور چچا کیساتھ مل کر بیوی پر تشدد کرکے زخمی کرنے اور بچے چھین کر گھر سے نکالنے پر 2خواتین اور شوہر سمیت 5افراد کیخلاف مقدمہ درج کرلیا۔۔۔

 بلے والا کے ناصر علی نے تھانہ کینٹ پولیس کو درخواست دی کہ اس کی ہمشیرہ ثناء اسلم کو شوہر گلفام ، بہنوئی کی بہن مہناز اور والدہ رضیہ، بھائی عرفان اور چچا ارشد عرف پِنا نے تشددکانشانہ بنایا اور اس کے دو بچے چھین کر گھر سے نکال دیا۔ 

 

