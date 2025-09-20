20قمارباز،3منشیات فروش اورناجائزاسلحہ رکھنے والاگرفتار
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر) تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس نے قماربازی میں ملوث 20 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ منشیات فروشی میں ملوث 3 ملزمان اور ناجائز اسلحہ رکھنے والا ایک ملزم بھی حراست میں لے لیا گیا۔۔۔
پولیس کے مطابق قماربازی میں گرفتار ملزموں کے قبضہ سے 7 لاکھ 13 ہزار 840 روپے نقدی اور موبائل فون برآمد ہوئے ۔ اسی طرح منشیات فروشوں کے قبضہ سے 2 کلو 700 گرام ہیروئن اور ایک کلو 480 گرام چرس برآمد کی گئی۔گرفتار منشیات فروشوں میں شکیل الرحمن، عامر اور کاشف شامل ہیں، جبکہ قماربازی کے ملزمان میں امجد، یوسف، لقمان، بابر، ارسلان اور دیگر افراد شامل ہیں۔