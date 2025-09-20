صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

20قمارباز،3منشیات فروش اورناجائزاسلحہ رکھنے والاگرفتار

  • گوجرانوالہ
20قمارباز،3منشیات فروش اورناجائزاسلحہ رکھنے والاگرفتار

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر) تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس نے قماربازی میں ملوث 20 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ منشیات فروشی میں ملوث 3 ملزمان اور ناجائز اسلحہ رکھنے والا ایک ملزم بھی حراست میں لے لیا گیا۔۔۔

پولیس کے مطابق قماربازی میں گرفتار ملزموں کے قبضہ سے 7 لاکھ 13 ہزار 840 روپے نقدی اور موبائل فون برآمد ہوئے ۔ اسی طرح منشیات فروشوں کے قبضہ سے 2 کلو 700 گرام ہیروئن اور ایک کلو 480 گرام چرس برآمد کی گئی۔گرفتار منشیات فروشوں میں شکیل الرحمن، عامر اور کاشف شامل ہیں، جبکہ قماربازی کے ملزمان میں امجد، یوسف، لقمان، بابر، ارسلان اور دیگر افراد شامل ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شہر کے خطرناک عمارتوں والے سکولوں کا معائنہ شروع،ٹیمیں تشکیل

سیلابی نقصانات، زرعی معیشت بحالی کیلئے اقدامات کا فیصلہ

مظفرگڑھ ‘ دریائے چناب کی سطح کم، متاثرین کی بحالی کیلئے اقدامات

وہاڑی، ایچ پی وی ویکسین قومی مہم ،چار دن کاہدف مکمل

معذور افراد میں وہیل چیئرز، واکرز، چھڑیاں ،بیساکھیاں تقسیم

فرنیچر شاپ میں آتشزدگی لاکھوں کاسامان جل کر راکھ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن