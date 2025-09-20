صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد : 50مستحق گھرانوں میں خشک راشن تقسیم

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع وزیرآباد اور الفلاح فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر اہتمام 50 مستحق گھرانوں میں خشک راشن تقسیم کیا گیا۔ یہ راشن تقسیم پروگرام مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع وزیرآباد کا دسواں اقدام ہے۔۔۔

 جس کا مقصد سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی میں مدد فراہم کرنا ہے ۔تقسیم شدہ راشن میں آٹا، چاول، گھی، چینی، مختلف قسم کی دالیں، کالے چنے ، سرخ مرچ، ہلدی، نمک، نہانے اور برتن دھونے والے صابن اور سرف شامل تھے ۔ یہ راشن وزیرآباد کے معروف تاجر چوہدری شبیر احمد نذیر شوز والوں کی تعاون سے فراہم کیا گیا۔

 

