گجرات یونیورسٹی :انسدادِ گداگری آگاہی مہم کے سلسلہ میں سیمینار

  • گوجرانوالہ
گجرات یونیورسٹی :انسدادِ گداگری آگاہی مہم کے سلسلہ میں سیمینار

گجرات (سٹی رپورٹر) یونیورسٹی آف گجرات کے شعبہ سوشیالوجی کی جانب سے انسدادِ گداگری آگاہی مہم کے سلسلے میں سیمینار ‘‘پاکستان میں اطفال کے ذریعے گداگری اور استحصال’’ حافظ حیات کیمپس میں منعقد ہوا۔۔۔

 مہمانانِ اعزاز میں ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر افسر عمر فاروق، ہیڈ سکول آف لا ڈاکٹر راؤ قاسم ادریس، ڈاکٹر ابرِ رحمت، ڈاکٹر شمشاد رسول شامل تھے ۔ میزبانی چیئرپرسن ڈاکٹر محمد شعیب جبکہ نظامت اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ظہیر عباس نے کی۔عمر فاروق نے کہا کہ عوام کے مائنڈسیٹ کی تبدیلی سے گداگری کا خاتمہ ممکن ہے اور اس کے لیے سماجی سطح پر اجتماعی کوششیں ضروری ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں گداگری ایک منظم صنعت ہے جس کا حجم تقریباً 42 ارب روپے ہے ، اور گداگر مافیا انسانی فطرت کا استحصال کر کے بھیک وصول کرتا ہے ۔ ڈاکٹر راؤ قاسم ادریس نے کہا کہ بچوں سے بھیک منگوانا ایک گھناؤنا جرم ہے جو معاشرتی جڑیں کھوکھلا کرتا ہے ۔ ڈاکٹر ابرِ رحمت نے غربت اور بے روزگاری کو اس کے بنیادی اسباب قرار دیا، جبکہ ڈاکٹر شمشاد رسول نے کہا کہ گداگری معاشرتی ناسور بن چکی ہے اور ملک کا نام بدنام کر رہی ہے ۔چیئرپرسن ڈاکٹر محمد شعیب نے کہا کہ گداگری کے خاتمے کے لیے ذہنی و فکری تربیت اور طرزِ فکر میں تبدیلی ضروری ہے ۔ شرکا نے متفقہ طور پر کہا کہ یہ ایک سنگین سماجی مسئلہ ہے جس سے نجات صرف اجتماعی کوششوں سے ممکن ہے ۔

 

