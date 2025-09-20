منڈیر:اوورسیز ہائر سیکنڈری سکول کا سیلاب زدگان کیلئے 9 لاکھ روپے عطیہ
گجرات (سٹی رپورٹر) پاکستان اوورسیز ہائر سیکنڈری سکول منڈیر تحصیل کھاریاں کے اساتذہ اور طلبہ نے سیلاب زدگان گجرات کی امداد کے لیے 9 لاکھ روپے کا عطیہ دیا۔۔۔
اس موقع پر امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم نے طلبہ و طالبات سے الخدمت فاؤنڈیشن کی سرگرمیوں اور موجودہ سیلاب کی صورتِ حال کے حوالے سے گفتگو کی۔ تقریب میں پرنسپل کاشف امیر، چوہدری محمد ارشد، چوہدری مجید احمد، مفتی محمد سلیم اور قاری عبیدالرحمٰن سمیت دیگر اساتذہ و معززین بھی موجود تھے ۔