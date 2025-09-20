صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:کڈنی سنٹر میں عطیہ کی گئی ڈائیلسز مشین کا افتتاح

  • گوجرانوالہ
گجرات:کڈنی سنٹر میں عطیہ کی گئی ڈائیلسز مشین کا افتتاح

گجرات (سٹی رپورٹر) کڈنی سنٹر گجرات میں ممتاز سماجی شخصیت حاجی دلدار چوہدری اور ان کے صاحبزادگان رضوان دلدار چوہدری، علی دلدار چوہدری، احتشام دلدار چوہدری اور ذیشان دلدار چوہدری کی جانب سے عطیہ کی گئی۔۔۔

 ڈائیلسز مشین کا افتتاح کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں فیتہ کاٹنے کی سعادت دلدار چوہدری، سابق ایم این اے چوہدری مبشر حسین اور چوہدری اظہر حسین نے حاصل کی۔اس موقع پر صدر پی او ایف یورپ بزنس فورم ناصر محمود چوہدری، ڈاکٹر طاہر عباس گوندل، چوہدری نواز ریحانیہ، چوہدری محمد اصغر، چوہدری قمر، عدیل اعجاز (جی ایف سی فین)، مقبول احمد سمیت دیگر معزز شخصیات بھی موجود تھیں۔سابق ایم این اے چوہدری مبشر حسین نے اس موقع پر ڈائلسز کرانے والے مریضوں کی خیریت دریافت کی اور کڈنی سنٹر کی خدمات کو سراہا۔

 

