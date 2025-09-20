صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوزات کے خلاف کارروائی، گلہ قصاباں بازار کشادہ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) کمشنر سید نوید حیدر شیرازی کی ہدایت پر چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن حیدر علی چٹھہ، لینڈ انکروچمنٹ سپرنٹنڈنٹ رحمت علی انصاری اور انسپکٹر عرفان نسیم بٹ نے گلہ قصاباں بازار کا معائنہ کیا۔۔۔

 ٹیم نے بازار میں قائم شیڈز، پختہ ٹھڑے اور ترپال ہٹا کر بازار کو کشادہ اور تجاوزات سے پاک کر دیا۔ اس موقع پر چیف آفیسر نے انکروچمنٹ ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ کشادہ بازار میں خواتین خریدار بلا رکاوٹ شاپنگ کر سکیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسی طرز پر شہر کے دیگر بازاروں کو بھی صاف ستھرا اور کشادہ رکھنے کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی جبکہ بہت جلد اس حوالے سے کمشنر کو رپورٹ پیش کی جائے گی۔

 

