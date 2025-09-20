سیالکوٹ:اے سی کیخلاف انجمن پٹواریاں کا احتجاج، دفاتر بند
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ کے مبینہ ناروا سلوک کے خلاف انجمن پٹواریاں تحصیل سیالکوٹ کا ایک اہم اجلاس ریسٹ ہاؤس پٹواریاں میں صدر انجمن کی صدارت میں منعقد ہوا۔۔۔
جس میں تحصیلداروں، گرداوران اور پٹواریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔اجلاس میں شرکاء نے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ کا رویہ غیر مناسب ہے اور وہ بات بات پر افسران کے ساتھ بدزبانی کرتے ہیں، جو کہ اتنے بڑے عہدے پر فائز افسر کے لیے مناسب نہیں۔ مزید کہا گیا کہ اسسٹنٹ کمشنر بعض اوقات پرائیویٹ پرسن یا پرائیویٹ گارڈز کے ذریعے دھمکیاں دیتے ہیں اور کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے ۔شرکاء نے بتایا کہ حالیہ سیلابی صورتحال میں ریونیو افسران دن رات محنت کر رہے تھے اور تحصیل میں سیلاب کے پیش نظر کوئی تعمیل باقی نہیں رہی، لیکن اسسٹنٹ کمشنر نے حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے سخت رویہ اختیار کیا۔اجلاس میں متفقہ طور پر مطالبہ کیا گیا کہ اسسٹنٹ کمشنر کے خلاف فوری کارروائی کی جائے اور جب تک ان کا تبادلہ نہیں ہوتا، پٹواریوں، گرداوران اور تحصیلداروں نے قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان کیا۔اسی سلسلے میں گزشتہ روز تحصیلداروں، گرداوران اور پٹواریوں نے اپنے دفاتر بند کر کے ہڑتال کی، جس کی وجہ سے دور دراز سے آئے ہوئے سائل متاثر ہوئے اور کام معطل رہا۔ شرکاء نے اعلان کیا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر کے تبادلے تک احتجاج، تالابندی اور قلم چھوڑ ہڑتال جاری رہے گی۔