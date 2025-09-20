صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:اے سی کیخلاف انجمن پٹواریاں کا احتجاج، دفاتر بند

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:اے سی کیخلاف انجمن پٹواریاں کا احتجاج، دفاتر بند

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ کے مبینہ ناروا سلوک کے خلاف انجمن پٹواریاں تحصیل سیالکوٹ کا ایک اہم اجلاس ریسٹ ہاؤس پٹواریاں میں صدر انجمن کی صدارت میں منعقد ہوا۔۔۔

 جس میں تحصیلداروں، گرداوران اور پٹواریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔اجلاس میں شرکاء نے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ کا رویہ غیر مناسب ہے اور وہ بات بات پر افسران کے ساتھ بدزبانی کرتے ہیں، جو کہ اتنے بڑے عہدے پر فائز افسر کے لیے مناسب نہیں۔ مزید کہا گیا کہ اسسٹنٹ کمشنر بعض اوقات پرائیویٹ پرسن یا پرائیویٹ گارڈز کے ذریعے دھمکیاں دیتے ہیں اور کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے ۔شرکاء نے بتایا کہ حالیہ سیلابی صورتحال میں ریونیو افسران دن رات محنت کر رہے تھے اور تحصیل میں سیلاب کے پیش نظر کوئی تعمیل باقی نہیں رہی، لیکن اسسٹنٹ کمشنر نے حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے سخت رویہ اختیار کیا۔اجلاس میں متفقہ طور پر مطالبہ کیا گیا کہ اسسٹنٹ کمشنر کے خلاف فوری کارروائی کی جائے اور جب تک ان کا تبادلہ نہیں ہوتا، پٹواریوں، گرداوران اور تحصیلداروں نے قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان کیا۔اسی سلسلے میں گزشتہ روز تحصیلداروں، گرداوران اور پٹواریوں نے اپنے دفاتر بند کر کے ہڑتال کی، جس کی وجہ سے دور دراز سے آئے ہوئے سائل متاثر ہوئے اور کام معطل رہا۔ شرکاء نے اعلان کیا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر کے تبادلے تک احتجاج، تالابندی اور قلم چھوڑ ہڑتال جاری رہے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

تیز ہوا کیساتھ موسلا دھار بارش،درجنوں فیڈر ز ٹرپ کر گئے

سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین بارے پروپیگنڈا بے بنیاد :بریفنگ

ڈی سی خوشاب کاشہر کے مختلف مقامات کادورہ، صفائی کا معائنہ

اسد عباس مگسی کی مختلف سائلین سے ملاقات،مسائل سن کر احکامات جاری

پاکستان میں انڈسٹری کا قیام وقت کی ضرورت ہے ،عامر سلطان چیمہ

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خوشاب کی زیر صدارت وی ویکسی نیشن مہم کا جائزہ اجلاس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن