ڈی جی پاکستان پوسٹ کاجنرل پوسٹ آفس سیالکوٹ کا دورہ

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) ڈائریکٹر جنرل پاکستان پوسٹ سمیع اللہ خان نے جنرل پوسٹ آفس سیالکوٹ کا دورہ کیا اور سیلابی صورتحال کے تناظر میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔۔۔

 اس موقع پر انہیں بریفنگ دی گئی کہ ڈاک کی ترسیل اور مالیاتی خدمات کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے گئے ہیں۔ڈی جی پاکستان پوسٹ نے افسران کو ہدایت کی کہ متاثرہ علاقوں میں ڈاک اور مالی خدمات کی فراہمی میں کسی رکاوٹ کی گنجائش نہ چھوڑی جائے ۔ انہوں نے مختلف برانچز کا معائنہ کیا، صفائی اور آن لائن سسٹم کو تسلی بخش قرار دیا اور ملازمین کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے تعریفی اسناد بھی تقسیم کیں۔بعد ازاں انہوں نے شجرکاری مہم کے تحت پودا لگایا اور خواتین کے لیے مخصوص نماز گاہ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر آئی ایم ڈی کنٹرولر اعتزاز حسین بھی موجود تھے ۔

 

