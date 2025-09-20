سیالکوٹ:سیلاب متاثرہ 32 پلیوں میں سے 23 بحال
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) سیالکوٹ میں محکمہ ہائی ویز کے زیر انتظام سیلاب سے متاثرہ 32 پلیوں میں سے 23 کو بحال کر دیا گیا ہے ۔ دریائے توی پر واقع 250 فٹ طویل پلی سیلابی ریلے میں بہہ گئی تھی، جسے 300 فٹ لمبے بیلی برج کے ذریعے عارضی طور پر بحال کیا گیا۔۔۔
جبکہ ہیوی ٹریفک کی آمد و رفت کیلئے 1450 فٹ طویل متبادل راستہ بھی تعمیر کر دیا گیا ہے ۔ایگزیکٹو انجینئر ہائی ویز سیالکوٹ کامران مبارک نے مختلف مقامات پر جاری بحالی کے کام کا جائزہ لیتے ہوئے بتایا کہ حالیہ تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب اور شدید بارشوں کے نتیجے میں 32 پلیاں اور 33 اپروچ روڈز متاثر ہوئیں، جن میں سے 23 پلیاں اور 30 اپروچ روڈز عارضی طور پر بحال ہو چکے ہیں۔انہوں نے کہا کہ دریائے توی پر 9 اسپین کی 250 فٹ لمبی پلی مکمل طور پر بہہ گئی تھی، جس کے باعث بجوات کے تقریباً 85 دیہات کا سیالکوٹ سے رابطہ منقطع ہوگیا۔ تاہم محکمہ ہائی ویز نے 300 فٹ لمبائی میں بیلی برج نصب کرکے آمد و رفت بحال کر دی۔ بیلی برج صرف ہلکی ٹریفک کیلئے ہے ، اس لیے ہیوی ٹریفک کیلئے 1450 فٹ کا متبادل راستہ بھی تعمیر کر دیا گیا ہے ۔کامران مبارک نے مزید کہا کہ دریائے توی پر بیلی برج یکم ستمبر تک فعال کر دیا گیا تھا تاکہ ورکنگ باؤنڈری کے اس اہم علاقے کا سیالکوٹ سے رابطہ بحال ہو سکے ۔ انہوں نے بتایا کہ نالہ ڈیک پر واقع ہنجلی پل اگست کے وسط میں سیلابی ریلے میں بہہ گیا تھا، جس کی لمبائی 720 فٹ ہے ۔ اس کی تعمیر نو ڈیزائننگ کے مرحلے میں ہے اور مستقل بحالی پر 33 کروڑ روپے لاگت آنے کا تخمینہ ہے ۔انہوں نے کہا کہ تمام بحالی کا کام وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق تیزی سے جاری ہے تاکہ متاثرہ علاقوں میں جلد از جلد آمد و رفت بحال کی جا سکے ۔