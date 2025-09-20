ٹیکس ریکوری مہم تیز،ناد ہند گان کی جائیدادیں سیل کرنے کا عندیہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر) ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈیپارٹمنٹ نے پراپرٹی ٹیکس کی ریکوری مہم تیزکرتے ہوئے نادہندگان کی جائیدادیں سیل کرنے کا عندیہ دیدیاجبکہ شہریوں میں آگاہی کے لیے شہر بھر میں بینرز آویزاں کر دیے ہیں اور 200 رکشے کرایہ پر حاصل کر کے مختلف علاقوں میں اعلانات بھی شروع کر دیے گئے ہیں۔۔۔
ان اعلانات میں شہریوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ 30 ستمبر سے قبل پراپرٹی ٹیکس جمع کروا کے پانچ فیصد رعایت حاصل کر سکتے ہیں۔تفصیلات کے مطابق مالی سال کے آغاز پر پنجاب بھر میں پراپرٹی ٹیکس ریکوری کے اہداف مقرر کیے گئے ہیں۔ گوجرانوالہ ریجن میں 2 لاکھ 50 ہزار سے زائد جائیداد مالکان کو پی ٹی 10 نوٹسز جاری ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آگاہی کے لیے شاہراہوں پر بینرز اور نوٹسز بھی لگائے گئے ہیں۔سرکل انچارجز کی سربراہی میں ٹیمیں رکشوں پر لاؤڈ سپیکر لگا کر شہریوں کو پراپرٹی ٹیکس کی بروقت ادائیگی کے فوائد اور رعایت سے متعلق آگاہ کر رہی ہیں۔ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ثوبیہ مالک نے کہا ہے کہ شہری 30 ستمبر تک اپنے ذمے ٹیکس جمع کروا کر پانچ فیصد رعایت سے فائدہ اٹھائیں۔ یکم اکتوبر کے بعد ریکوری کے لیے سختی کی جائے گی اور ٹیکس نادہندگان کی جائیدادیں سیل کر دی جائیں گی۔