گوجرانوالہ ڈویژن:سرکاری محکموں کی سینکڑوں پر کشش سیٹوں پر کئی سالوں سے تعینات افسروملازمین نہ بدل سکے

  گوجرانوالہ
گوجرانوالہ ڈویژن:سرکاری محکموں کی سینکڑوں پر کشش سیٹوں پر کئی سالوں سے تعینات افسروملازمین نہ بدل سکے

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) گوجرانوالہ ڈویژن کے سرکاری محکموں کی سینکڑوں پرکشش سیٹوں پر کئی سالوں سے تعینات افسران و ملازمین کو نہ تو تبدیل کیا جاسکا اور نہ ہی عوامی شکایات پر ہٹایا گیا۔۔۔

 حکومت پنجاب نے اس صورتحال پر نوٹس لیتے ہوئے ڈویژن کے مختلف 32 محکموں میں طویل عرصے سے پرکشش سیٹوں پر تعینات افسران و ملازمین کا ریکارڈ طلب کرلیا ہے ۔اس سلسلے میں کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز نے تمام محکموں کے سربراہان کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ فوری طور پر فہرستیں مرتب کرکے جمع کروائیں۔ ذرائع کے مطابق حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ پرکشش عہدوں پر بیٹھے افسران کو تبدیل کیا جائے گا، جس کے لیے گوجرانوالہ، وزیرآباد، سیالکوٹ، گجرات، نارووال، منڈی بہاؤالدین اور حافظ آباد سمیت تمام اضلاع میں کمشنر آفس، ڈپٹی کمشنرز آفس اور دیگر اداروں کے سربراہان سے ہنگامی بنیادوں پر ریکارڈ طلب کیا گیا ہے ۔ذرائع کے مطابق ماتحت آفیسرز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اعلیٰ عہدوں پر تعینات افسران کی تقرری کی مدت اور تعیناتی کی تفصیلات پر مبنی رپورٹ تیار کریں۔ اس مقصد کے لیے سرکاری اداروں کے سربراہان کو ایک پرفارما فراہم کیا گیا ہے جسے پُر کرکے فوری طور پر کمشنر آفس بھجوایا جائے گا۔شہریوں کا کہنا ہے کہ عرصہ دراز سے ایک ہی جگہ تعینات افسروں کا تبادلہ کیا جائے۔

 

