صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :سوتیلے بیٹوں نے بیوہ کی اراضی پر قبضہ کرلیا

  • گوجرانوالہ
کامونکے :سوتیلے بیٹوں نے بیوہ کی اراضی پر قبضہ کرلیا

کامونکے (نامہ نگار )سوتیلے بیٹوں سمیت 4 افراد نے بیوہ کی اراضی پر قبضہ کرلیا۔بتایا گیا ہے کہ نواحی گاؤں شمیر کی کنیز فاطمہ کے خاوند نواز خاں کی وفات کی وجہ سے گذشتہ روز اُسکی 56کنال زرعی اراضی پر سوتیلے بیٹوں اخلاق،معظم،شہزاد اور دیور انور نے ناجائز قبضہ کرلیا ۔پو لیس نے مقدمہ درج کر لیا۔

سوتیلے بیٹوں سمیت 4 افراد نے بیوہ کی اراضی پر قبضہ کرلیا۔بتایا گیا ہے کہ نواحی گاؤں شمیر کی کنیز فاطمہ کے خاوند نواز خاں کی وفات کی وجہ سے گذشتہ روز اُسکی 56کنال زرعی اراضی پر سوتیلے بیٹوں اخلاق،معظم،شہزاد اور دیور انور نے ناجائز قبضہ کرلیا ۔پو لیس نے مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

عوام کا اعتماد ہماری طاقت، علما کا کردار قابل ستائش، شاہد خاقان

ریڈ زون کی سکیورٹی سخت ،غیر متعلقہ گاڑیوں کا داخلہ بند

غیر رجسٹر ڈ گاڑیوں ،موٹر سائیکلوں کیخلاف کریک ڈائون کا فیصلہ

ایس ایس پی آپریشنز کا تھانہ سنبل کا اچانک دورہ

اسلام آباد میں ڈینگی کے 33 نئے مریض ،نوشہرہ میں ایک جاں بحق

لیڈی منشیات سپلائر سمیت 2 مجرموں کو سزائیں، جرمانہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سہرا‘ ہر پاکستانی کے سر پر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مالدار عرب دنیا کی سوچ میں بھونچال
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Now its free for all
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا تزویراتی عروج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان کے امن کی دشمن…
محمد عبداللہ حمید گل