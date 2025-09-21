کامونکے :سوتیلے بیٹوں نے بیوہ کی اراضی پر قبضہ کرلیا
کامونکے (نامہ نگار )سوتیلے بیٹوں سمیت 4 افراد نے بیوہ کی اراضی پر قبضہ کرلیا۔بتایا گیا ہے کہ نواحی گاؤں شمیر کی کنیز فاطمہ کے خاوند نواز خاں کی وفات کی وجہ سے گذشتہ روز اُسکی 56کنال زرعی اراضی پر سوتیلے بیٹوں اخلاق،معظم،شہزاد اور دیور انور نے ناجائز قبضہ کرلیا ۔پو لیس نے مقدمہ درج کر لیا۔
