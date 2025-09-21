صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں :پنکچر لگاتے ٹائر پھٹنے سے محنت کش جاں بحق

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں :پنکچر لگاتے ٹائر پھٹنے سے محنت کش جاں بحق

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )پنکچر لگاتے ٹائر پھٹنے سے محنت کش جاں بحق ہو گیا ۔ نواحی گاؤں بیگ پور میں 30 سالہ اکمل منج پنکچر لگانے کے بعد ٹرک میں فٹ کرنے لگا تو اچانک ٹائر پھٹ گیا اور ٹائر کا کڑا چہرے پر لگا جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔

پنکچر لگاتے ٹائر پھٹنے سے محنت کش جاں بحق ہو گیا ۔ نواحی گاؤں بیگ پور میں 30 سالہ اکمل منج پنکچر لگانے کے بعد ٹرک میں فٹ کرنے لگا تو اچانک ٹائر پھٹ گیا اور ٹائر کا کڑا چہرے پر لگا جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔

 

