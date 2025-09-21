صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہسپتالوں میں جدید ٹیکنالوجی کی حامل او ٹی لائٹس اورانستھیزیا مشینیں نصب

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)سرکاری ہسپتالوں میں جدید ٹیکنالوجی کی حامل او ٹی لائٹس اورانستھیزیا مشینیں نصب کردی گئیں جبکہ گیسٹرو شعبہ کیلئے سیام ،ای آر سی پی مشین بھی خرید لی گئی۔۔۔

 جس سے آپریشن تھیٹر میں مریضوں کے مختلف امراض کے آپریشن کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا جس کیلئے 3 کروڑ30 لاکھ روپے خرچ کئے گئے جدید ٹیکنالوجی کے حامل ایکوپمنٹس پر مشتمل سول ہسپتال سمیت متعدد سرکاری ہسپتالوں کے آپریشن تھیٹر کی اپ گریڈیشن کا عمل مکمل کرلیا گیا۔

 

