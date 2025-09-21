سوہدرہ :منشیات فروش گرفتار 10کلو چر س برآمد
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)تھانہ سوہدرہ پولیس نے منشیات فروش قاسم نصیر کو گرفتار کر کے 10کلو گرام چرس برآمد کر لی۔ ایس ایچ او سب انسپکٹر مختار احمد باجوہ نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کی۔دوران تفتیش ملزم نے انکشاف کیا کہ وہ دوسرے اضلاع سے منشیات لاتا اوروزیرآباد،گوجرانوالہ میں فروخت کرتا تھا۔
