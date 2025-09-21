صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسداد ڈینگی ،تالابوں میں گوشت خور مچھلی چھوڑنے کا منصوبہ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)موسم گرما کی شدت میں کمی ،دیسی ماہ اسوج کا آغاز ہوتے ہی ڈینگی کے خطرات میں کمی ہونے لگی جبکہ گندے تالابوں اور پارکوں میں ڈینگی کی افزائش کا خطرہ برقرار ہے۔۔۔

 محکمہ صحت نے گندے تالابوں میں گوشت خور مچھلی کو چھوڑنے کا منصوبہ بنالیااور پارکوں ،سرامکس مارکیٹوں کی جانچ پڑتال کیلئے خصوصی ٹیموں کو سروے کرنے کاپابند بنادیا، گوجرانوالہ میں950 سے زائد مقامات پر ڈینگی کے لاروے برآمد ہوئے تھے جبکہ3ہزارکے قریب مقامات جن میں پارکس ،قبرستان ،سرامکس مارکیٹیں ،سرکاری دفاتر ،ٹائر شاپس اور ہوٹل وغیرہ میں ڈینگی کی افزائش کا خطرہ تھا ان مقامات کو حساس قرار دیاگیا تھا جس کیلئے 2ہزار سے زائد ٹیموں کو 24گھنٹے بعد سروے کرنے کا حکم دیا گیا تھا مگر موسم کی تبدیلی کے سبب ڈینگی کی افزائش میں کمی ہونے لگی تاہم تالابوں اور پارکوں میں ڈینگی کی افزائش کے خطرات برقرارہیں ۔

 

