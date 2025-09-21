کم ازکم اجرات ،فیکٹر یوں ، کاروباری مراکزکیخلاف کارروائی
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)محکمہ لیبر نے کم از کم شرح اجرت 40 ہزار روپے پر عملدرآمد نہ کرنے والی فیکٹریوں، صنعتی و تجارتی اداروں، دکانوں، ہوٹلز، ریسٹورنٹ اور کاروباری مراکز کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 213 چالان کر دئیے جبکہ مزید کاروائی کیلئے ریجن بھر میں ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔۔۔
پنجاب حکومت کی ہدایت پر محکمہ لیبر پنجاب نے تمام صنعتی وتجارتی اداروں، دکانوں، بھٹہ خشت، فیکٹریوں، ہوٹلوں اور کاروباری مراکز میں کام کرنے والے محنت کشوں کی کم از کم شرح اجرت 40 ہزار روپے عملدرآمد کروانے کیلئے ڈائریکٹر ایسٹ نوید سرور اور ڈائریکٹر ویسٹ اسد علی کی سربراہی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹرز، لیبر آفیسرز اور لیبر انسپکٹرز کی ٹیمیں تشکیل دی تھی۔ جنہوں نے 4روز میں ریجن کے اضلاع گوجرابوالہ، گجرات، منڈی بہائوالدین، نارووال، سیالکوٹ اور حافظ آباد کے مختلف علاقوں میں قائم میں قائم صنعتی و تجارتی مراکز میں مزدوروں کا استحصال کرنے والوں کے 213 چالان کر دئیے جو عدالت میں پیش کئے جائیں گے ۔