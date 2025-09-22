سیلاب متاثرین کیلئے تمام وسائل بروئے کا رلائیں گے :کمشنر
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی نے کہا ہے کہ عوام کو بہترین سہولیات فراہم کرنا اور متاثرین سیلاب کو عملی ریلیف دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔۔۔
اس کیلئے ہم تمام وسائل بروئے کار لائیں گے ،مشکل گھڑی میں سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے ضلعی ممبران امن کمیٹی کی طرف سے 21 ویں گریڈ میں ترقی ملنے پر مبارکباد دینے والوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر علامہ پیر محمد خالد حسن مجددی،حاجی محمد یوسف کھوکھر،الحاج مولانا محمد اکبر نقشبندی،علامہ محمد کاظم ترابی،مولانا عثمان غنی بٹ،صاحبزادہ محمد نعمان صدیقی،ملک عرفان،مولانا محمد زبیر کٹھانہ،سید نوید حیدر نقوی،قاضی عصمت اللہ،ڈاکٹر محمد احمد نورانی اور دیگر موجود تھے ۔انہوں نے کہا کہ ممبران امن کمیٹی نے معاشرے میں قیام امن،اتحاد و یکجہتی،مذہبی رواداری اور بھائی چارے کیلئے ہمیشہ شاندار تاریخی کردار ادا کیا ہے ،نفرت انگیز بیانیہ معاشرے کیلئے زہر قاتل ہے ،علما کرام اپنے خطابات میں برداشت،امن و اتحاد اور عوام کو آپس میں جوڑنے والے پیغامات عام کریں،باہمی محبتوں کا فروغ ہی قیام امن کی ضمانت ہے ۔