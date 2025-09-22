صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس سرویکل کینسر سے بچاؤ کیلئے مہم کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)سرویکل کینسر سے بچاؤ کیلئے شروع کی گئی ویکسی نیشن مہم پورے پاکستان بشمول آزاد جموں و کشمیر میں بھرپور طریقے سے جاری ہے۔۔۔

 اس ضمن میں ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس سی ای او ہیلتھ آفس میں منعقد ہوا جس میں مہم کی اب تک کی پیش رفت، اہداف کے حصول اور درپیش چیلنجز کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سی ای او ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر ارشاد اللہ، ڈی ایچ او ڈاکٹر عادل ایوب، سیکرٹری ڈی کیو سی بی،محکمہ اسکول ایجوکیشن کے افسران، سرکاری و نجی اسکولوں کے سربراہوں، مختلف ایسوسی ایشنز، محکمہ اوقاف و مذہبی امور کے نمائندگان، علمائے کرام، والدین اور سول سوسائٹی کے دیگر افراد نے شرکت کی۔

 

