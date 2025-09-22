سعودیہ پاکستان معاہدے نے تعلقات کو لازوال بنادیا:خرم دستگیر
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)مسلم لیگ ن کے مرکزی رہنما و سابق وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی باہمی دفاعی معاہدہ خوش آئند ہے۔۔۔
پاک سعودی دفاعی معاہدہ دونوں ملکوں کیلئے سکیورٹی،معیشت اور سفارتکاری میں انتہائی فائدہ مند ہے ،حرمین شریفین کا دفاع اہل پاکستان کیلئے سعادت و اعزاز ہے ،وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان دفاعی لحاظ سے دنیا میں اپنا لوہا منوا رہا ہے ،بھارت کیخلاف جنگ میں فتح مسلم لیگ ن کی حکومت اور پاک فوج کا بڑا کارنامہ ہے ،سعودیہ پاکستان دفاعی معاہدے نے تعلقات کو لازوال بنادیا ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے انتخابی حلقہ پروفیسر کالونی میں مسلم لیگی رہنماؤں و علاقہ مکینوں سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر مسلم لیگی رہنما شعیب بٹ،کاشف صابر خان،عاطف صابر خان،ایگزیکٹو ممبر چیمبر آف کامرس اویس احمد ڈار،صبغت اللہ ڈار،ابراہیم ڈار،خرم بٹ،ذاکر نواب و دیگر بھی موجود تھے ۔اس موقع پر اہل علاقہ نے سابق وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر خان کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا اور ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی۔