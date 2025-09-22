پرائیویٹ ہسپتال ایسوسی ایشن کی ڈاکٹر فیصل پر قاتلانہ حملے کی مذمت
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)پرائیویٹ ہسپتال ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر میاں زاہد نے کہا ہے کہ آرتھوپیڈک سرجن، ڈاکٹر کیمونٹی کے انتہائی متحرک لیڈر ڈاکٹر فیصل چودھری پر قاتلانہ حملہ کی شدید مذمت کرتے ہیں۔۔۔
ملزموں کو فوری گرفتار کرکے قرار واقعی سزا دی جائے ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ڈاکٹر فیصل کی ڈاکٹر کیمونٹی کیلئے بے شمار خدمات ہیں ،دہشت پھیلانے کی خاطر بلا جواز ملزموں نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا سیدھی گولیاں برسائیں، خدانخواستہ بڑا المیہ ہوسکتا تھا ۔ڈاکٹر میاں زاہد نے کہا کہ انتظامیہ پرامن شہریوں کو تحفظ فراہم کر ے ۔