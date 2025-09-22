صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
آپؐ کے آنے سے ظلمت کے اندھیرے چھٹ گئے :پیر داؤد رضوی

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)صاحبزادہ پیر محمد داؤد رضوی نے کہا ہے کہ ربیع الاول بہت ہی برکتوں سعادتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے اس ماہِ مبارک میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد ؐکی تشریف آوری ہوئی۔۔۔

آپؐ کے آنے سے ظلمت کے اندھیرے چھٹ گئے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے جشن ولادت تاجدارِ ختم نبوت اور عرس الحاج حافظ محمد اسلم رضوی جامعہ اسلامیہ رضویہ عید گاہ شریف میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا، اس موقع پر علامہ صاحبزادہ محمد سعید رضا اور علامہ ڈاکٹر محمد ارشد رضوی نے بھی خطاب کیا ۔

 

