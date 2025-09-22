سموگ کی روک تھام کیلئے محکمہ ٹرانسپورٹ کی کارروائیاں
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)سموگ کی روک تھام اور ماحول کو آلودگی سے پاک کرنے کیلئے محکمہ ٹرانسپورٹ کی کارروائیاں،دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف جنرل بس سٹینڈ سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں ناکے لگا کر آپریشن کیا گیا۔۔۔
جبکہ ایک ماہ کے دوران 10ہزار سے زائد سلنڈرز بھی اتارے جا چکے ہیں۔ گوجرانوالہ میں ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے اور ایئر کوالٹی انڈیکس کنٹرول رکھنے کیلئے محکمہ ٹرانسپورٹ متحرک ہو گئی ۔ڈٖپٹی کمشنر نوید احمد کی ہدایت پر آر ٹی اے سیکرٹری غلام مصطفی انصاری نے ٹیموں کے ہمراہ جنرل بس سٹینڈ سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں ناکے لگا کر دھواں چھوڑنے والی بسوں ،ویگنوں ،ٹرک اورلوڈرر گاڑیوں کے خلاف آپریشن کیا ۔آپریشن کے دوران 2ہزار سے زائد چالان کئے گئے جبکہ متعددگاڑیوں کو مختلف تھانوں میں بند بھی کیا گیا ۔روٹ پر مٹ نہ ہونے ،زائد کرایہ وصول کرنے اور غیر معیاری سلنڈرز استعمال کرنے پر بھی متعدد گاڑیوں کے سلنڈرز اتارے گئے ۔ سیکرٹری آر ٹی اے کا کہنا ہے کہ ماحول کو آلودگی سے پاک کرنے کیلئے آپریشن شروع کیا گیا ہے جو مستقل جاری رہے گا۔