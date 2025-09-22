صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک سعودی معاہدے نے بھارت اور اسرائیل کی نیندیں حرام کر دیں :آصف باجوہ

  • گوجرانوالہ
پاک سعودی معاہدے نے بھارت اور اسرائیل کی نیندیں حرام کر دیں :آصف باجوہ

ہیڈبمبانوالہ(نامہ نگار )سابق ایم پی اے ڈاکٹر آصف باجوہ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دفاعی معاہدہ سفارتی سطح پر پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔۔۔

معاہدے نے بھارت اور اسرائیل کی نیندیں حرام کر دی ہیں، پاکستان کو حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری ملنا بہت بڑی سعادت ہے جس پر ہر پاکستانی کو فخر ہے امت مسلمہ کے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لئے پاک فوج پر اعتماد ہماری بہادر فوج کی صلاحیتوں کا اعتراف ہے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ ن جب بھی حکومت میں آئی پاکستان نے سفارتی سطح پر کامیابیاں سمیٹی ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

بازاروں میں ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کیلئے مؤثر اقدامات

پاک سعودیہ معاہدہ، بیرونی سازشوں خطرات کیخلاف موثر آواز، بیرسٹر عتیق

وفاقی وزیر چودھری سالک حسین کا اٹلی کا کامیاب دورہ

سیاحت کے فروغ کیلئے ہرممکن اقدامات کر رہے ،احسان بھٹہ

مسلم ممالک کے غیروں پر انحصار نے نقصان پہنچایا، آغا حسین مقدسی

پیپرز آئوٹ ہونے کا خاتمہ کر دیا، چیئرمین مردان تعلیمی بورڈ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر