پاک سعودی معاہدے نے بھارت اور اسرائیل کی نیندیں حرام کر دیں :آصف باجوہ
ہیڈبمبانوالہ(نامہ نگار )سابق ایم پی اے ڈاکٹر آصف باجوہ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دفاعی معاہدہ سفارتی سطح پر پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔۔۔
معاہدے نے بھارت اور اسرائیل کی نیندیں حرام کر دی ہیں، پاکستان کو حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری ملنا بہت بڑی سعادت ہے جس پر ہر پاکستانی کو فخر ہے امت مسلمہ کے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لئے پاک فوج پر اعتماد ہماری بہادر فوج کی صلاحیتوں کا اعتراف ہے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ ن جب بھی حکومت میں آئی پاکستان نے سفارتی سطح پر کامیابیاں سمیٹی ہیں ۔