یوسی کنڈن سیان سوئی گیس کی سہولت سے محروم
ہیڈبمبانوالہ(نامہ نگار )یوسی کنڈن سیان سوئی گیس جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہے ، 2017 میں گھر گھر سوئی گیس پہنچانے کے منصوبہ کا آغاز ہوا 8 سال گزرنے کے با وجود پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔۔۔
یوسی کنڈن سیان میں 2017 میں سابق ن لیگی ایم این اے راناشمیم احمد کی کاوش سے گھر گھر سوئی گیس پہنچانے جیسے اہم منصوبہ کیلئے مین گیس پائپ بھی ہر گاؤں میں رکھے گئے لیکن حکومت ختم ہو جانے پر کام شروع نہ ہو سکا بعد ازاں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں مین پائپ لائن بچھائی گئی اور کام ٹھپ ہو گیا، ایک سال قبل دوبارہ گلی محلوں میں سوئی گیس پائپ لائن بچھانے کی بندر بانٹ ہوئی اور من پسند گلی محلوں میں لائن بچھائی گئی اور ادھورا کام چھوڑ کر ایک بار پھر گھر گھر سوئی گیس پہنچانے کا منصوبہ ٹھپ ہو گیا ، گزشتہ 8 سال سے سوئی گیس جیسی بنیادی سہولت کا منصوبہ تاخیر کا شکار ہے جس سے عوامی حلقوں میں تشویش پائی جارہی ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جدید دور میں بھی بنیادی سہولتوں سے محروم رہنا زمانہ قدیم کی یاد تازہ ہو رہی ہے ۔ علاقہ مکینوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور سوئی گیس کے اعلیٰ حکام سے گھر گھر سوئی گیس پہنچانے جیسے اہم منصوبہ کو فوری پایہ تکمیل تک پہنچانے کا مطالبہ کیا ہے ۔