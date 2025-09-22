مہکاں پنجابی ادبی بورڈ کے زیر اہتمام مقامی کالج میں ایوارڈ تقسیم
لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار )مہکاں پنجابی ادبی بورڈ کے زیر اہتمام مقامی کالج میں ایوارڈ تقسیم کی تقریب میں شہر بھر سے شعرا کرام نے شرکت کی۔۔۔
بتایا گیا ہے کہ معروف شاعر انصر علی انصر کی صدارت میں مقامی کالج میں پنجابی ادبی بورڈ مہکاں کی سالانہ تقریب ایوارڈ منعقد ہوئی جس میں مہمان خصوصی ڈاکٹر اصغر انیس،خالد فتح محمد ،عبدالمجید صابری ،سر قاسم مغل ثمرن ،فرزانہ انجم سمیت شہر بھر سے شعرا کرام اور ادب سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی ،تقریب میں ادب سے تعلق رکھنے والے نامور لکھاریوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔