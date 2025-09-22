صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرہ بھائیوں کو تنہانہیں چھوڑ اجا ئیگا:ڈاکٹر طارق

گجرات (نامہ نگار )الخدمت فاؤنڈیشن اورمسلم ویلفیئرکینیڈا کے تعاون سے گجرات کے سیلاب متاثرین میں راشن پیکیج فراہمی کے موقع پراظہارخیال کرتے ہوئے جماعت اسلامی پنجاب کے امیرڈاکٹرطارق سلیم نے کہاکہ سیلاب متاثرہ بھائیوں اوربہنوں کو تنہانہیں چھوڑ اجائیگا۔۔۔

 انہوں نے کہاکہ حکومت کی طرف سے سیلاب متاثرین کیلئے ریلیف پیکیج کو آئی ایم ایف کی اجازت سے مشروط کرنا بھی قابل مذمت اور قومی خود مختاری پر سوالیہ نشان ہے ، وزیر اعظم اتنے بے اختیار ہو چکے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف سے اجازت لیکر عوام کیلئے بجلی کے بل معاف کر سکیں گے ، صرف اگست کے بجلی کے بل معاف کرنے کے بجائے اگلے 6ماہ کے بل معاف کئے جائیں۔انہوں نے کہاکہ سیلاب زدگان کے ریلیف اور امداد کیلئے حکومتی اقدامات ناکافی ہیں، حکومت کی طرف سے جامع پیکیج کا اعلان کیا جائے ،صرف بجلی کے بل ہی نہیں متاثرہ علاقوں میں کسانوں کا آبیانہ قرضے اور زرعی انکم ٹیکس معاف کیا جائے ، کسانوں کو کھادبیج اور مویشیوں کیلئے چارہ بھی مفت فراہم کیا جائے ، سیلاب زدہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دے کر متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے ۔ 

 

