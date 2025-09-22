صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :ڈکیتی وچوری کی وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی :ڈکیتی وچوری کی وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم

تتلے عالی(نامہ نگار)ڈکیتی وچوری کے واقعات میں شہری مال وزر سے محروم ہو گئے ۔ لنج شریف کے فیصل اور سلمان سے دو ڈاکوؤں نے 10ہزار روپے ،دو موبائل فون چھین لئے۔۔۔

سادھو پگالہ کے قریب ڈاکوؤں نے شہباز سے موٹر سائیکل ،30ہزار روپے ،موبائل فون چھین لئے ،منگوکی ورکاں کے عدنان سے کلے والہ پل کے قریب دو ڈاکوؤں نے 4ہزار روپے چھین لئے ،تنگکلاں میں زاہد کے ڈیرے سے 80ہزار روپے کا سامان چوری ہوگیا،مرالی والہ میں محمد مجید کی حویلی سے 35ہزار روپے کی بکری چوری ہو گئی،بھورڑی میں رضوان کا40ہزار روپے کاپیٹر انجن کا پنکھا چوری ہوگیا۔ 

 

